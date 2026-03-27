В Копейске Челябинской области благоустроят Сад шахтеров

Сад шахтеров благоустроят в поселке Бажово города Копейска Челябинской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Копейского городского округа.
Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий. Специалисты уложат тротуарную плитку, оборудуют детские игровые и спортивные площадки. Они установят скамейки и урны, смонтируют освещение и проведут озеленение территории.
Напомним, в прошлом году в Копейском городском округе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили четыре общественных пространства. Среди них сквер Борцов Революции, пешеходная зона вдоль парка «Зеленые шахты», сквер Карла Маркса и сквер за Домом культуры им. В. В. Маяковского.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.