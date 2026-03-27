В Перми приступили к лечению рака печени стереотаксической лучевой терапией

Пермский краевой онкологический диспансер начал широкое применение для лечения злокачественных новообразований метода стереотаксической лучевой терапии. В сентябре прошлого года его впервые применили при лечении метастазов в печени.
Стереотаксическая лучевая терапия является одной из передовых методик лечения метастаз легких, головного мозга и печени. В некоторых случаях по своей эффективности она является единственно возможным способом спасения пациента.
Облучение печени проводится с применением системы респираторного гейтинга, высокоточных программ планирования и фиксирующих приспособлений. Внедрение метода в медицинскую практику стал высокий профессионализм сотрудников онкодиспансера. В краевом в Минздраве пояснили, что такой вид радиотерапии применяется далеко не в каждом регионе.
«Преимуществом метода является хорошая переносимость лечения — отсутствие “неприятных” и наркоз. Лечение проводится в амбулаторных условиях, для каждого пациента строго индивидуально подбирается режим облучения. При помощи методов визуализации контролируется процесс ее выполнения», — делится заведующая радиотерапевтическим отделением Евгения Печорина.
Методика подходит не всем пациентам. Ее применение зависит от вида опухолей и их чувствительности к лучевому воздействию. В Пермском онкодиспансере отделении новейшую процедуру на метастазы в печень прошли шесть пациентов, у всех их них положительные результаты.