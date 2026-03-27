В Кузбассе открыли 4 новых медпункта

Четыре новых медицинских пункта открыли в поселках Клейзавода, Свердловский, селе Чусовитино и в деревне Ивановке в Кузбассе. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
«Новые медпункты, расположенные рядом с домом, меняют качество жизни. Теперь более трех тысяч жителей отдаленных территорий Кузбасса могут получить неотложную помощь, пройти диспансеризацию и вакцинацию без долгих поездок в районные центры. Эта работа будет продолжена: наша задача — чтобы каждый сельский житель мог рассчитывать на современную медицину в шаговой доступности», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
В поселках Клейзавода, Свердловский и селе Чусовитино открылись три фельдшерско-акушерских пункта. В Ивановке начал работу фельдшерский здравпункт.
Внутри новых модульных пунктов оборудованы кабинеты фельдшеров, процедурные и прививочные комнаты, а также помещения для хранения лекарств. На прилегающих территориях выполнено благоустройство и есть парковки. Для маломобильных пациентов установлены пандусы, кнопки вызова персонала, а информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.