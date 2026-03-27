На востоке Москвы построят еще один многоквартирный дом

Многоквартирный дом возведут по программе реновации в районе Гольяново, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Уже выдан градостроительный план земельного участка. Дом появится по адресу: Щелковское шоссе, земельный участок № 35/1.
«Район Гольяново активно преображается в рамках программы реновации. На еще одном участке площадью 0,86 гектара возведут новостройку для переселения жителей из расселяемых пятиэтажек. Ее предельная площадь составит 62 тысячи квадратных метров. Это позволит предложить будущим жильцам квартиры с улучшенными планировками. В нежилых помещениях на первом этаже разместится коммерческая инфраструктура», — добавил Овчинский.
Новостройка будет находиться недалеко от станции метро «Щелковская» и остановок общественного транспорта. Рядом есть школы, детские сады, медицинские учреждения и магазины.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.