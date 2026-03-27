Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нововоронеж временно возглавит Юрий Черенков

Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

С 1 апреля 2026 года временно исполняющим полномочия главы Нововоронежа назначен Юрий Черенков. Указ губернатора Воронежской области Александра Гусева опубликован 27 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Черенков будет занимать этот пост до дня вступления в должность избранного по итогам конкурса главы. Отметим, что сейчас чиновник занимает пост первого заместителя главы администрации Павловского района.

Напомним, что 26 марта депутаты Нововоронежской гордумы единогласно поддержали решение о досрочной отставке главы городского округа Романа Ефименко с 31 марта.