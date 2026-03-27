В Иране подтвердили атаку США и Израиля на тяжеловодный атомный реактор

— Тяжеловодный комплекс Хондаб подвергся преступному нападению, осуществленному американо-сионистским врагом в два этапа. Эти атаки не привели к жертвам, — говорится в заявлении.
В организации добавили, что угроза загрязнения окружающей среды отсутствует.
27 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары по территории Ирана будут усиливаться и распространяться на дополнительные цели. Он уточнил, что будут атакованы районы, которые помогают создавать оружие Тегерану.
С 28 февраля армия обороны Израиля нанесла свыше тысячи ударов по иранским предприятиям по производству вооружений. С момента начала операции, по данным военных, было поражено более тысячи целей.
26 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поддержка российского народа помогает исламской республике в конфликте с США. По его словам, поддержка РФ «вдохновляет Иран в этой войне».