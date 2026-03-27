В Иране подтвердили атаку США и Израиля на тяжеловодный атомный реактор

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в пятницу, 27 марта, подтвердила атаку Соединенных Штатов и Израиля на тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе.

— Тяжеловодный комплекс Хондаб подвергся преступному нападению, осуществленному американо-сионистским врагом в два этапа. Эти атаки не привели к жертвам, — говорится в заявлении.

В организации добавили, что угроза загрязнения окружающей среды отсутствует.

27 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары по территории Ирана будут усиливаться и распространяться на дополнительные цели. Он уточнил, что будут атакованы районы, которые помогают создавать оружие Тегерану.

С 28 февраля армия обороны Израиля нанесла свыше тысячи ударов по иранским предприятиям по производству вооружений. С момента начала операции, по данным военных, было поражено более тысячи целей.

26 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поддержка российского народа помогает исламской республике в конфликте с США. По его словам, поддержка РФ «вдохновляет Иран в этой войне».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше