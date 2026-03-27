Полиция разыскивает убийцу 60-летнего предпринимателя из Шахуньи

Убийство 60-летнего предпринимателя из Шахуньи расследуют в Нижегородской области. Тело местного жителя обнаружили утром 26 марта в его доме на улице Комсомольской. Сообщение об этом поступило в дежурную часть около 10 часов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Погибший предположительно был застрелен. Для поиска убийцы к работе подключили служебно-розыскную собаку: она взяла след и вывела оперативников к ближайшей дороге, где он оборвался. Тем не менее, криминалистам удалось обнаружить по пути возможного отхода преступника ряд вещественных доказательств.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают возможных свидетелей и разыскивают подозреваемого. В операции задействованы сотрудники уголовного розыска, следователи и криминалисты регионального управления СК.