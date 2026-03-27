Пермская компания создала кадровый сервис для ИТ-отрасли в экосистеме MAX

Он предназначен для работодателей, соискателей и образовательных организаций, готовящих кадры для цифровой сферы.

Источник: Национальные проекты России

Первый в экосистеме MAX кадровый сервис для поиска работы и подбора персонала в сфере информационных технологий создала компания «ВР» из Перми. Поддержка инновационных компаний отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.

Новый цифровой продукт получил название «Войти | ИТ». Платформа объединяет трех ключевых участников ИТ-рынка: работодателей, соискателей и образовательные организации, помогая выстраивать единую систему трудоустройства и подготовки кадров для отрасли.

Главное отличие сервиса от традиционных рекрутинговых приложений — верификация данных через государственные реестры, включая Рособрнадзор и реестр аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России. Это способствует достоверности информации обо всех участниках и повышает уровень доверия на платформе.

«Развитие экосистемы MAX — это вклад в технологический суверенитет России. Чем больше в ней будет отечественных, надежных и востребованных сервисов, тем устойчивее будет наша цифровая инфраструктура. Сегодня собственные разработки — это не только вопрос удобства пользователей и роста бизнеса, но и важнейший элемент стратегической безопасности страны, особенно в сфере связи, данных и кадрового обеспечения ключевых отраслей», — подчеркнул директор и основатель компании «ВР» Виктор Ракшин.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.