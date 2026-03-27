В Копейске Челябинской области установили новое уличное освещение

Новое уличное освещение установили на улице Готвальда в Копейске Челябинской области. Работы провели в поселке Кадровик в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Копейского городского округа.
Старые светильники были заменены на новые светодиодные, энергосберегающие мощностью от 45 до 80 Вт. Гарантийный срок службы установленных электроприборов составляет не менее пяти лет.
Всего из областного фонда Копейскому городскому округу выделено около 500 новых светильников. На данный момент замена осветительных приборов ведется на улицах Юбилейной и Заречной в селе Калачево. Специалисты готовятся к аналогичным работам на более чем десяти улицах городского округа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.