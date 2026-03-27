Филиппо раскритиковал украинского посла во Франции за грубость в адрес Лаврова

Флориан Филиппо заявил, что украинские представители должны уважать свободу мысли во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал украинского посла во Франции Вадима Омельченко за грубость в адрес главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом он написал в личном аккаунте в соцсети X.

«У Зеленского и других представителей киевского режима постоянно берут интервью, хотя они воруют наши деньги, устроили саботаж на “Северном потоке” и даже угрожали расправой Виктору Орбану. Это шокирует, но мы же не требуем цензуры из-за этого», — написал Филиппо.

До этого Омельченко позволил себе грубые слова в адрес Лаврова из-за его интервью France TV. По словам французского политика, Киев и его представители должны уважать свободу мысли в стране и не имеют права требовать каких-либо ограничений.

Ранее KP.RU сообщал, что Флориан Филиппо назвал тратой денег закупку Европой оружия для Украины. Политик призвал прекратить финансирование киевского режима за счет средств европейских стран.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
