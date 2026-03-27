Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал украинского посла во Франции Вадима Омельченко за грубость в адрес главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом он написал в личном аккаунте в соцсети X.
«У Зеленского и других представителей киевского режима постоянно берут интервью, хотя они воруют наши деньги, устроили саботаж на “Северном потоке” и даже угрожали расправой Виктору Орбану. Это шокирует, но мы же не требуем цензуры из-за этого», — написал Филиппо.
До этого Омельченко позволил себе грубые слова в адрес Лаврова из-за его интервью France TV. По словам французского политика, Киев и его представители должны уважать свободу мысли в стране и не имеют права требовать каких-либо ограничений.
Ранее KP.RU сообщал, что Флориан Филиппо назвал тратой денег закупку Европой оружия для Украины. Политик призвал прекратить финансирование киевского режима за счет средств европейских стран.