«Сейчас его уберут, и стена рухнет»: сотрудники парикмахерской, в которую въехал автобус, рассказали о моменте аварии

ДТП произошло в вечерний час пик в центре Калининграда.

Источник: Клопс.ru

В тот момент, когда автобус въехал в парикмахерскую на ул. Черняховского, внутри находились только сотрудники, никого из клиентов не было. Об этом мастера рассказали «Клопс».

Девушки ничего не поняли, услышав сильный грохот, и даже спустя полчаса после аварии находятся в состоянии шока. Администратор, которая встречает клиентов, в момент аварии вышла на кухню. Сейчас всё помещение усеяно мелкими стёклами.

«С нами всё в порядке, мы целы. Но салон пострадал капитально. Придётся менять все стёкла. Боимся, что, когда уберут автобус, рухнет стена», — рассказала одна из сотрудниц салона красоты.

