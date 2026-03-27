В Театре юного зрителя Петербурга прошла премьера спектакля «Карлик Нос»

Премьера спектакля «Карлик Нос» состоялась 21 марта на Большой сцене Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре города.
В основе спектакля — сказка немецкого писателя Вильгельма Гауфа. По сюжету злая колдунья превращает мальчика Якоба в уродливого карлика. Его одиночество и отчаяние смягчает встреча с заколдованной Гусыней, и вместе герои отправляются в путешествие. В постановке подчеркивается, что спасение приобретает двойной смысл: чтобы расколдовать себя, необходимо прежде всего спасти другого.
Спектакль включал 16 оригинальных номеров, сочетающих вокал и хореографию. В основе музыкальной концепции — переплетение средневековых мелодий с рок-музыкой. Главный визуальный образ — большой подвижный венок как символ пристанища и возрождения. Многослойные тканевые декорации напоминали лесную чащу, а благодаря свету превращались то в звездное небо, то в светящиеся окна города.
