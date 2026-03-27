Более 120 сотрудников кубанских ИТ-компаний оформили льготную ипотеку

Льготную ипотеку оформили более 120 сотрудников ИТ-компаний Краснодарского края с начала 2026 года, сообщили в департаменте информатизации и связи региона. Мера поддержки реализовывается в соответствии с задачами национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Общая сумма выданных кредитов превысила 850 млн рублей, что позволило сотрудникам ИТ-компаний приобрести свыше 2 тыс. кв. м жилья по ставке до 6% годовых. Можно было купить как готовое, так и строящееся жилье, а также земельные участки.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на льготную ипотеку вырос на 26%. Всего с момента запуска программы более 4 тыс. специалистов ИТ-компаний стали обладателями собственного жилья на выгодных условиях. Вместе с другими мерами поддержки льготная ипотека делает ИТ-сектор привлекательным для специалистов, способствуя как привлечению, так и удержанию квалифицированных кадров и развитию отрасли в целом», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
Напомним, воспользоваться программой могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие стаж не менее трех месяцев на текущем месте работы. Минимальный уровень заработной платы зависит от места регистрации компании: для городов-миллионников, включая Краснодар, он установлен на уровне 150 тыс. рублей, а для компаний, зарегистрированных в населенных пунктах с численностью населения до одного млн человек, — 90 тыс. рублей.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.