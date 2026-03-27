Принимая участие на заседание Совета безопасности, Владимир Путин заявил, что причиной разворачивающейся сейчас на Украине трагедии стал поддержанный Западом госпереворот в Незалежной в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что тогдашние лидеры США и стран Евросоюза несут за это прямую ответственность — именно они поддержали смену власти в Киеве, что затем и привело к нынешней ситуации, а последствия того решения проявляются и по сей день.