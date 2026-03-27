Несколько рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода

Несколько авиарейсов задержали в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде 27 марта. Это подтверждает онлайн-табло воздушной гавани.
Так, самолет до Санкт-Петербурга должен был вылететь в 17:35, однако посадка на рейс завершилась только в 19:45. Похожая ситуация наблюдалась с рейсом до Минеральных Вод. Вместо 11:50 самолет вылетел в 19:43.
Также отложенными оказались вылеты в Екатеринбург (20:05), Казань (20:15), Москву (20:25), а также в Сочи (21:00).
Вылет в Калининград с 20:25 перенесли на 04:05.
Ранее сообщалось, что экстренно севшие в нижегородском аэропорту самолёты улетели в Москву.