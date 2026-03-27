Британский банк Lloyds из-за сбоя раскрыл данные свыше 400 тыс. клиентов

Сбой произошел после обновления приложений Lloyds, Halifax и Bank of Scotland в ночь на 12 марта. После этого пользователи могли видеть платежи, реквизиты счетов и номера национального страхования других клиентов. В банке уточнили, что доступ был возможен лишь в «доли секунды» при одновременном использовании приложения.