Британский банк Lloyds из-за сбоя раскрыл данные свыше 400 тыс. клиентов

Банк Lloyds раскрыл персональные данные 448 тыс. клиентов из-за сбоя в мобильном приложении. Британское учреждение из-за инцидента выплатило больше $185 тыс. компенсаций.

Источник: РБК

В Великобритании банк Lloyds раскрыл персональные данные почти полумиллиона клиентов из-за сбоя в мобильных приложениях. Об этом говорится в письме банка, опубликованном комитетом казначейства парламента.

Сбой произошел после обновления приложений Lloyds, Halifax и Bank of Scotland в ночь на 12 марта. После этого пользователи могли видеть платежи, реквизиты счетов и номера национального страхования других клиентов. В банке уточнили, что доступ был возможен лишь в «доли секунды» при одновременном использовании приложения.

При этом около 114,2 тыс. пользователей фактически открывали транзакции с чужими данными. Под угрозой могли оказаться и лица, не являющиеся клиентами банка.

Lloyds уведомил Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) королевства в день инцидента, а также сообщил в офис комиссара по информации в установленный срок. По словам топ-менеджера банка Джасийота Сингха, признаков мошенничества не выявлено, однако мониторинг последствий продолжается.

Банк выплатил £139 тыс. ($185,5 тыс.) компенсаций 3,6 тыс. клиентам, при этом финансовых потерь среди пользователей зафиксировано не было. Lloyds пообещал завершить анализ причин сбоя и представить дополнительные отчеты в апреле и сентябре.

Председатель комитета по казначейству и депутат от Лейбористской партии Мег Хиллер отметила, что инцидент демонстрирует риски цифрового банкинга, передает The Guardian. «Перенося больше взаимодействий с нашим банком в онлайн-режим, мы доверяем технологиям, которые могут подвергаться непредсказуемым ошибкам. Крайне важно, чтобы потребители это понимали», — сказала она.

В 2024-м в Британии оштрафовали американский финансовый конгломерат Citigroup на £61,6 млн ($79 млн) за ошибку сотрудника при продаже акций. Случай произошел в мае 2022 года при продаже пакета акций на $58 млн. Тогда трейдер допустил ошибку при вводе заявки, что вызвало кратковременный обвал акций на рынках.

В том же году американские и австралийские банки, Лондонская биржа и страховые компании информировали о перебоях в работе, связанных с проблемами у Microsoft. На этом фоне акции компании потеряли почти 3% на бирже NASDAQ.

