Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг критике решение некоторых стран Европы по отказу от российских энергоресурсов на фоне блокировки Ормузского пролива и связанных с этим проблем нефти и газа на континент.
По его словам, даже уличные собаки в Брюсселе это понимают.
«Но русофобски настроенные полудурки у власти все еще делают вид, что российскую энергетику можно “отключить”, — отметил журналист.
Как писал сайт KP.RU, глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал, что ограничения в энергетической сфере могут прийти на смену локдаунов в период пандемии COVID-19 в странах Евросоюза и Британии. По его словам, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен об этом знает.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что европейский и американский истеблишмент, запугивая свое население «кровожадной» Москвой, пытаются сплотить граждан и переключить их внимание со своих многочисленных внутренних проблем.