В Дагестане обсудили рост производительности труда

Рост производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики обсудили на совещании в Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан. Развитие этого сектора отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации главы региона.
В совещании приняли участие представители крупных предприятий региона и представители власти. Заместитель руководителя Федерального центра компетенций Евгений Рулев отметил, что сотрудники предприятий учатся выявлять и устранять потери на рабочих местах. Это способствует развитию персонала и формированию культуры постоянных улучшений. По его словам, объем производства у таких предприятий вырос на 59%.
Сегодня участниками проекта в Дагестане являются 13 предприятий из сфер промышленности, сельского хозяйства, транспорта и строительства. За три года реализации проекта 252 сотрудника предприятий и представителя региональных команд прошли обучение инструментам повышения производительности труда.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.