В Дагестане обсудили рост производительности труда

В совещании приняли участие представители крупных предприятий региона и представители власти. Заместитель руководителя Федерального центра компетенций Евгений Рулев отметил, что сотрудники предприятий учатся выявлять и устранять потери на рабочих местах. Это способствует развитию персонала и формированию культуры постоянных улучшений. По его словам, объем производства у таких предприятий вырос на 59%.