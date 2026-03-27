Reuters: Хакеры взломали электронную почту главы ФБР

Личная электронная почта директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя была взломана хакерской группировкой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства юстиции Соединенных Штатов.

Ранее группировка «Хандала» на своем сайте сообщила, что глава ФБР «попал в список успешно взломанных жертв». Они также разместили фотографии и документы, предположительно, связанные с Пателем. Эти материалы охватывают период с 2010 по 2019 год.

— «Хандала», которая называет себя группой пропалестинских хакеров, считается западными исследователями одной из нескольких групп, используемых подразделениями киберразведки иранского правительства, — говорится в материале.

17 марта стало известно, что хакер PalachPro взломал уличные, придомовые и скрытые камеры видеонаблюдения на территории всех регионов Украины. Специалист получил доступ к более чем шести тысячам устройств, используемых в режиме реального времени.

Пророссийская хакерская группировка «Кибер Серп» также взломала государственный ключ шифрования и реестр цифровых подписей, используемые всеми ведомствами государственного сектора Украины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше