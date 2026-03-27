Reuters: Хакеры взломали электронную почту главы ФБР

Ранее группировка «Хандала» на своем сайте сообщила, что глава ФБР «попал в список успешно взломанных жертв». Они также разместили фотографии и документы, предположительно, связанные с Пателем. Эти материалы охватывают период с 2010 по 2019 год.
— «Хандала», которая называет себя группой пропалестинских хакеров, считается западными исследователями одной из нескольких групп, используемых подразделениями киберразведки иранского правительства, — говорится в материале.
17 марта стало известно, что хакер PalachPro взломал уличные, придомовые и скрытые камеры видеонаблюдения на территории всех регионов Украины. Специалист получил доступ к более чем шести тысячам устройств, используемых в режиме реального времени.
Пророссийская хакерская группировка «Кибер Серп» также взломала государственный ключ шифрования и реестр цифровых подписей, используемые всеми ведомствами государственного сектора Украины.