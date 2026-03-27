Суд в Ростове вынес приговор бармену за попытку отравить военных

По данным инстанции, с весны прошлого года мужчина сотрудничал с запрещённым террористическим объединением. Работая в кофейнях Ставрополя, подсудимый тайно добавлял химический очиститель от накипи в напитки, которые затем подавал клиентам в армейской форме. Помимо этого, фигурант пытался склонить двух граждан к участию в деятельности террористов, собрал и передал координаты трёх войсковых частей и пункта дислокации СОБРа, а также публиковал в интернете комментарии с призывами к насилию над сотрудниками ФСБ.