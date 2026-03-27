Reuters: Связанные с Ираном хакеры взломали личную почту директора ФБР

Якобы связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту директора Федерального бюро расследований США Кэша Пателя. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления самих хакеров и Министерства юстиции США.
Утверждается, что к взлому причастна группировка Handala Hack Team. Злоумышленники не стали скрывать произошедшее. Они публично заявили о взломе и в подтверждение опубликовали в Сети фотографии директора ФБР и другие документы.
«На своем сайте хакерская группа Handala Hack Team сообщила, что Патель “теперь пополнит список успешно взломанных жертв”», — указано в материале агентства.
Представитель Министерства юстиции подтвердил факт взлома. В ведомстве заявили, что опубликованные в интернете материалы о главе ФБР выглядят подлинными.
