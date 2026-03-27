Reuters: Связанные с Ираном хакеры взломали личную почту директора ФБР

Минюст США подтвердил взлом личной почты директора ФБР Кэша Пателя.

Источник: Комсомольская правда

Якобы связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту директора Федерального бюро расследований США Кэша Пателя. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления самих хакеров и Министерства юстиции США.

Утверждается, что к взлому причастна группировка Handala Hack Team. Злоумышленники не стали скрывать произошедшее. Они публично заявили о взломе и в подтверждение опубликовали в Сети фотографии директора ФБР и другие документы.

«На своем сайте хакерская группа Handala Hack Team сообщила, что Патель “теперь пополнит список успешно взломанных жертв”», — указано в материале агентства.

Представитель Министерства юстиции подтвердил факт взлома. В ведомстве заявили, что опубликованные в интернете материалы о главе ФБР выглядят подлинными.

Ранее KP.RU писал, что Тегеран дал ответ на мирные предложения Вашингтона в рамках урегулирования конфликта. Иранская сторона передала Штатам встречные идеи. В них входит полное прекращение боев и возмещение убытков.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше