В Прикамье горнолыжный курорт «даст прикурить Куршавелю»

Горнолыжный курорт «Губаха» проведет закрытие зимнего сезона по примеру известного курорта французских Альп. Пермяки объявили акцию «1000 причин хорошо катнуть или дадим прикурить Куршавелю».
Любители активного образа получат возможность провести выходные 28 и 29 марта при уникальных погодных условиях — с теплом и солнцем на мягких и приятных трассах. В эти дни для горнолыжников уберут из стоимости дневного ски-пасса 1000 ₽, дети смогут кататься по такой же цене весь день.
Всю следующую неделю с 30 марта по 3 апреля дневной ски-пасс снизят до 1000 ₽ Закрытие на курорте «Губаха» проведут 4 апреля.
Стоит обратить внимание на решение Пермской пригородной компании о досрочном закрытии до следующего сезона «Горнолыжного экспресса». Мультимодальная электричка прекращает обслуживание пассажиров 28 и 29 марта с отправлением по маршруту № 7128 «Пермь-2 — Углеуральская» в 07:04, № 7127 «Углеуральская — Пермь-2» — в 18:50.