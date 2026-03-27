В Алуште в школе № 3 имени Александра Крисанова начался капитальный ремонт

Капитальный ремонт школы № 3 им. А. Н. Крисанов начался в Алуште, сообщили в аппарате совета министров Республики Крым. Обновление проводят по нацпроекту «Молодёжь и дети».
Сейчас объем выполненных строительно-монтажных работ составляет 11%. Завершен полный демонтаж напольных покрытий, керамической плитки на стенах учебных помещений и коридоров, автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, управления эвакуацией и вентиляции. Продолжается демонтаж сетей отопления, водоснабжения, канализации и отмосток вокруг здания.
С 28 марта начнутся ключевые этапы работ: ремонт кровли по всей площади здания, возведение новых перегородок, усиление оконных и дверных проемов, подготовка к монтажу новой системы вентиляции. Параллельно будут организованы временные электро- и водоснабжение объекта для обеспечения бесперебойной работы на последующих этапах.
По завершении работ специалисты обновят кровлю и фасад здания, заменят инженерные сети, системы отопления и вентиляции, окна и двери. Будут также благоустроены внутренние помещения — учебные классы и спортивный зал. Завершить ремонт планируется до 30 июля 2027 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.