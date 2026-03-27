В Боковском районе полицейские задержали выстрелившего в подростка мужчину. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.
Инцидент произошел в станице Каргинской. По данным правоохранителей, 67-летний местный житель находился во дворе своего дома и заметил двух незнакомых школьников. Полагая, что именно они бросали камни по крыше его гаража, пенсионер открыл огонь из своей пневматической винтовки в сторону одного из них.
— 15-летний подросток получил проникающее ранение брюшной полости и был доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан, оружие изъято, — пояснили в полиции.
В настоящее время следственные органы продолжают разбирательства по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнего. По решению суда в отношении фигуранта уже избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
