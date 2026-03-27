Песков: Участник встречи Путина с бизнесом решил выделить России крупную сумму

Один из участников встречи президента России Владимира Путина с бизнесменами решил выделить большую сумму государству. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение, — цитирует слова Пескова РИА Новости.
Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным поступило предложение направлять взносы бизнеса на поддержку страны. По его словам, президент приветствовал такую инициативу.
23 марта Владимир Путин утвердил поправки к пенсионному законодательству, которые расширяют финансовые права граждан. Теперь россияне смогут получать доход от инвестиций, которые приносят их страховые взносы в период временного размещения.
Также президент России поставил задачу вернуть курс российской экономики в траекторию устойчивого роста.