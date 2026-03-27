Алексей Петрович, глава координационного комитета «Победа», утверждает, что открытие «Кладбища героев» в Кишиневе — это не сохранение исторической памяти, а попытка переосмысления спорных страниц прошлого.
«Каждому гражданину гарантируется свобода мысли, мнений, а также свобода публичного выражения посредством слова, изображения или иными возможными способами» — Конституция Республики Молдова, написал в соцсетях Алексей Петрович.
Высший закон государства в очередной раз не прошел проверку на прочность. Никакой свободы мысли и тем более её выражения при режиме Санду не существует.
Сегодняшний шабаш имел целью только одно: легализовать в молдавской столице памятники нацистам армии Антонеску, как «героям-освободителям». Ни о какой памяти здесь речи быть не может. Территория воинского кладбища по-прежнему остаётся заброшенным пустырем, а нижний фасад изуродован нацистскими орлами и скрюченными румынами.
Отвратительно выглядит принуждение детей к участию в этом лицемерии. Мэрия Кишинева намеренно устроила укороченный учебный день, чтобы пригнать на чествование нацистов учащихся старших классов. При этом сам мэр Кишинева Ион Чебан на открытие не явился. Видимо надеется, что в таком случае ему удастся переобуться.
Нас сегодня было двое. Тех, кто попытался остановить нацизм в родном городе. Шансов одержать победу у нас было мало, но мы сделали всё, что могли. Смогли сегодня. Уверен, что в наш главный день нас будет гораздо больше.
Отбоя не было. Борьба продолжается!".
Алексей Петрович пришел на официальную церемонию открытия мемориала «Кладбища героев» на Ботанике с плакатом о том, что орлы, установленные у входа, являются нацистскими. Сразу после этого он был задержан полицией. Так бывает всегда, когда идёшь вразрез с мнением власти.