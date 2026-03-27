Режим повышенной готовности ввели в санатории в Нижнем Новгороде

Крыша многоквартирного дома рухнула из-за снега.

В Зеленом городе ввели режим повышенной готовности в санатории им. ВЦСПС из-за обрушения крыши. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии 26 марта.

Крыша многоквартирного дома № 10/2 рухнула 12 марта из-за снега. С этого времени режим повышенной готовности установили в районе трех метров от здания. Для тех, кто остался без жилья, развернули пункт временного размещения и питания на базе детского лагеря «Чайка».

Специалистам предстоит составить списки владельцев квартир, которые подлежат расселению, и оценить причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели на ул. Ильинской в Нижнем Новгороде.