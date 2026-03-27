В Ставропольском кардиодиспансере появится новый компьютерный томограф

Новый компьютерный томограф установят в Ставропольском кардиодиспансере. Приобретение нового медицинского оборудования соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве Ставропольского края.
На территории краевого клинического кардиологического диспансера ведется монтаж модульной конструкции для размещения нового компьютерного томографа. Стоимость строительных работ составляет 12 млн рублей, завершить их планируется до конца мая. Новый аппарат повысит доступность и качество диагностики для пациентов.
«Медицинская отрасль края поступательно развивается, регулярно осваивая новые методы диагностики и лечения. Это было бы невозможным без системного дооснащения медучреждений. Обучение новейшим методикам диагностики и лечения позволяет своевременно выявлять заболевания и применять наиболее эффективные подходы к лечению. Повышение квалификации работников способствует снижению заболеваемости, сокращению сроков выздоровления и уменьшению числа осложнений. Наша задача в этом ключе — создавать благоприятные условия для развития и роста», — отметил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.