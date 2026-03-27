«Праведный бой»: Путин рассказал, за что российские бойцы сражаются на СВО

Президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине праведным боем за мирную и безопасную жизнь для детей и внуков, а также возможность говорить на русском языке.
— Это праведный бой за (…) священное историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков — подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов, — сказал Путин, его слова цитирует РИА Новости.
Российский лидер также поблагодарил сотрудников Росгвардии — участников СВО. Путин призвал их сделать все возможное, чтобы минимизировать ущерб от диверсионных и враждебных действий против России.
В этот же день президент РФ заявил, что Москва никогда не была против попыток восстановить отношения со странами Евросоюза.
25 марта Владимир Путин заявил, что представители культуры, которые в начале специальной военной операции на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас не высказываются против американо-израильской агрессии в отношении Ирана.
В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует любые формы реанимации диалога с Соединенными Штатами.