Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода возместить двухмиллионный ущерб от свалки

В Нижнем Новгороде суд встал на сторону Росприроднадзора и обязал городскую администрацию возместить вред, причиненный почвам из-за стихийной свалки на улице Правдинской, сообщили в пресс-службе ведомства.
Нарушение выявили у дома № 36. Инспекторы обнаружили на участке груды строительного мусора — каменные блоки, битый кирпич и другие отходы. Территория не была огорожена, доступ к ней оставался свободным.
По оценке специалистов, на свалке скопилось более 65 тонн отходов, а площадь загрязнения превысила 170 квадратных метров. Причиненный природе ущерб оценили более чем в 2 миллиона рублей.
Участок относится к неразграниченной собственности, а значит, следить за его состоянием должны органы местного самоуправления. Однако добровольно компенсировать вред администрация не стала.
В итоге Росприроднадзор обратился в суд. Иск удовлетворен полностью: городские власти обязаны выплатить всю сумму ущерба.