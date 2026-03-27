Феномен BTS и K-pop: как корейская культура приносит миллиарды

Старший менеджер по стратегии Starlab (входит в ГК Starlink) Игорь Иванов отмечает, что корейская культура с самого начала была ориентирована на массовый рынок. Но, помимо простоты контента, на ее популярность влияет и открытость артистов к коллаборациям самого разного типа. «С айдолами и дорамами хотят коллаборировать все крупные бренды, которые присутствуют в Корее: McDonald’s, Samsung, Louis Vuitton, Dior. Корейская культура максимально открыта к этим коллаборациям. Но стоит отметить и еще одну очень важную вещь — это в целом экономическая система, внутри которой существует Корея. Все крупные корпорации очень тесно связаны с продюсерскими центрами, которые и создают контент. В итоге, не выходя из одного здания, можно найти и тех, кто производит продукт, шьет игрушки, делает какую-то еду и так далее, и тех айдолов, которые будут активно это продвигать», — рассуждает Иванов.