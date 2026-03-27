Феномен BTS и K-pop: как корейская культура приносит миллиарды

Волна популярности южнокорейской культуры — так называемая халлю — уже второе десятилетие работает как отлаженная экспортная индустрия с миллиардной выручкой от концертов, дорам, кино, комиксов и вебтунов. K-pop-индустрия приносит экономике Южной Кореи около $5 млрд ежегодно. Ведущие агентства генерируют выручку в сотни миллионов долларов. Гигант и лидер — HYBE, с которым работает всемирно известная группа BTS, — сообщал о годовой выручке около $1 млрд. Огромные гонорары получают и топовые артисты. Сюга, участник BTS, зарабатывает в год порядка $57 млн, а женская группа TWICE — $54 млн.
По словам PR-специалиста event-агентства JG Agency Ксении Коронкевич, фанаты K-pop очень активны. Они создают контент в соцсетях, регулярно обсуждают артистов и новые релизы, участвуют в онлайн-сообществах, благодаря чему спрос на корейскую культуру сохраняет устойчивость. «Стратегия продвижения корейского контента проста: это постоянный поток нового и свежего контента, прямой контакт артистов с фанатами и работа с цифровыми платформами. Релизы, шоу, закулисные видео, стримы — все это поддерживает интерес и вовлеченность целевой аудитории. Это не просто музыка, это целый медиапродукт, индустрия, которая выстраивается десятилетиями. Это визуальная эстетика, поставленная хореография, закулисные видео, общение с фанатами. Все продумано так, чтобы вовлечь аудиторию эмоционально и создать чувство принадлежности к этому комьюнити фанатов», — рассуждает Коронкевич.
Корейская массовая культура уже формирует около 0,3% ВВП Южной Кореи — это сопоставимо с вкладом национального авиаперевозчика. При этом индустрия не замыкается только на музыке. Корейские дорамы активно поддерживают такие глобальные стриминги, как Netflix и Disney+. А полнометражное кино, например «Паразиты» и «K-pop: Охотницы на демонов», получает «Оскар» в ключевых номинациях.
Старший менеджер по стратегии Starlab (входит в ГК Starlink) Игорь Иванов отмечает, что корейская культура с самого начала была ориентирована на массовый рынок. Но, помимо простоты контента, на ее популярность влияет и открытость артистов к коллаборациям самого разного типа. «С айдолами и дорамами хотят коллаборировать все крупные бренды, которые присутствуют в Корее: McDonald’s, Samsung, Louis Vuitton, Dior. Корейская культура максимально открыта к этим коллаборациям. Но стоит отметить и еще одну очень важную вещь — это в целом экономическая система, внутри которой существует Корея. Все крупные корпорации очень тесно связаны с продюсерскими центрами, которые и создают контент. В итоге, не выходя из одного здания, можно найти и тех, кто производит продукт, шьет игрушки, делает какую-то еду и так далее, и тех айдолов, которые будут активно это продвигать», — рассуждает Иванов.