В Санкт-Петербурге прошла премьера спектакля о Буратино

Премьера спектакля «Золотой ключик или…» по мотивам повести Алексея Толстого состоялась 22 и 23 марта в Театре имени Веры Федоровны Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по культуре города. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Семья».
Режиссером-постановщиком спектакля выступил Иван Пачин. В главных ролях на сцену вышли заслуженные артисты России Александр Большаков, Маргарита Бычкова, Елена Симонова и Нелли Попова.
«Золотой ключик или…» задуман как спектакль-притча о театре и взрослении. Действие начинается с символичного выбора: деревянный мальчик меняет азбуку на билет и попадает в театральный мир со своими законами и тайнами. На этом пути зрители встречают узнаваемых, но переосмысленных персонажей — Лису Алису и Кота Базилио, представленных как «хитрые киношники», а также Черепаху Тортиллу, которая предстает величественной оперной легендой.
Драматург Полина Коротыч, взяв за основу текст Алексея Толстого, написала самостоятельную пьесу, в которой задается вопросами о том, может ли ребенок влиять на мир, что такое взросление и кто такие учителя.
