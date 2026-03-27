В Санкт-Петербурге прошла премьера спектакля о Буратино

Она состоялась в Театре имени Комиссаржевской.

Источник: Национальные проекты России

Премьера спектакля «Золотой ключик или…» по мотивам повести Алексея Толстого состоялась 22 и 23 марта в Театре имени Веры Федоровны Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по культуре города. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Семья».

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Иван Пачин. В главных ролях на сцену вышли заслуженные артисты России Александр Большаков, Маргарита Бычкова, Елена Симонова и Нелли Попова.

«Золотой ключик или…» задуман как спектакль-притча о театре и взрослении. Действие начинается с символичного выбора: деревянный мальчик меняет азбуку на билет и попадает в театральный мир со своими законами и тайнами. На этом пути зрители встречают узнаваемых, но переосмысленных персонажей — Лису Алису и Кота Базилио, представленных как «хитрые киношники», а также Черепаху Тортиллу, которая предстает величественной оперной легендой.

Драматург Полина Коротыч, взяв за основу текст Алексея Толстого, написала самостоятельную пьесу, в которой задается вопросами о том, может ли ребенок влиять на мир, что такое взросление и кто такие учителя.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.