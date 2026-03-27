В Дагестане прошло совещание по бережливой роботизации

Совещание, на котором обсудили применение подхода бережливой роботизации для повышения производительности труда, прошло в Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан. Развитие этого сектора соответствует целям нацпроекта нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации главы региона.
О мерах государственной поддержки и практическом применении подхода рассказал заместитель руководителя Федерального центра компетенций Евгений Рулев. По его словам, бережливая роботизация сочетает принципы бережливого производства с внедрением робототехнических решений, а ее цель — устранение потерь и повышение гибкости и устойчивости производственных процессов.
Евгений Рулев подчеркнул, что роботизация не должна становиться самоцелью для предприятий. Он отметил, что прежде чем переходить к автоматизации, сотрудники должны освоить инструменты бережливого производства и научиться выявлять и устранять потери на рабочих местах. Только после этого внедрение робототехники может быть действительно эффективным и экономически оправданным.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.