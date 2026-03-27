В Дагестане прошло совещание по бережливой роботизации

Евгений Рулев подчеркнул, что роботизация не должна становиться самоцелью для предприятий. Он отметил, что прежде чем переходить к автоматизации, сотрудники должны освоить инструменты бережливого производства и научиться выявлять и устранять потери на рабочих местах. Только после этого внедрение робототехники может быть действительно эффективным и экономически оправданным.