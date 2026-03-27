Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана заявил о гибели шести дипломатов в результате атак Израиля по Ливану

В МИД Ирана назвали смерть шестерых дипломатов примером терроризма и нарушением принципов международного права.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили о гибели шести дипломатов в результате ударов Израиля по иранских резиденциям на территории Ливана. Заявление ведомства приводит агентство Tasnim.

«В ходе чудовищного преступления сионистский режим убил наших дипломатов в Ливане, совершив нападение на их резиденции», — говорится в сообщении.

МИД Ирана опубликовал имена шести дипломатов, погибших в Ливане. Ведомство также заявило, что их смерть является примером организованного терроризма со стороны Израиля, который нарушает принципы международного права.

Ранее KP.RU сообщал, что постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил о гибели четырех иранских дипломатов в результате атаки на Бейрут 8 марта. Представитель исламского государства напомнил, что дипломатические объекты не должны становиться целями для атак.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше