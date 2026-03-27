МИД Ирана заявил о гибели шести дипломатов в результате атак Израиля по Ливану

«В ходе чудовищного преступления сионистский режим убил наших дипломатов в Ливане, совершив нападение на их резиденции», — говорится в сообщении.
МИД Ирана опубликовал имена шести дипломатов, погибших в Ливане. Ведомство также заявило, что их смерть является примером организованного терроризма со стороны Израиля, который нарушает принципы международного права.
Ранее KP.RU сообщал, что постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил о гибели четырех иранских дипломатов в результате атаки на Бейрут 8 марта. Представитель исламского государства напомнил, что дипломатические объекты не должны становиться целями для атак.
Узнать больше по теме
