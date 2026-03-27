Артем Чекалин признался, что перенес операцию

27 марта в Москве прошло очередное заседание суда по делу блогера Артема Чекалина. Раньше обвиняемой по нем проходила и экс-супруга блогера Валерия, но с тех пор как у нее выявили рак, ее дело приостановлено, пока длится курс лечения.
После заседания Артем пообщался с журналистами, конечно же, задавали вопросы о состоянии Лерчек. Она сама не раз жаловалась, что во время следствия ее не пускали к врачу, несмотря на плохое самочувствие. Это подтвердил и Артем, заявив, что экс-жена не была у за последние полтора года он ни разу.
Он сам, перед тем как оказаться под домашним арестом, перенес операцию. Блогер поделился, что два года назад прошел полное обследование, в ходе которого выяснилось, что нужна определенная манипуляция.
— Сейчас чуть-чуть кое-что болит, но потом вылечимся. Все нормально, — цитирует слова Артем Чекалин Super.ru.
Когда Лерчек заболела. Артем забрал троих совместных детей к себе, старшие уже знают, что у мамы онкология. Блогер подчеркнул, что экс-жене сейчас крайне необходимы деньги — на лечение и содержание детей.