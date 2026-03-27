Нефтяное ралли и дешевый рынок акций: стратегии для инвестора

Российский рынок акций находится в неопределенности, но именно такие периоды дают инвесторам уникальную возможность: дивидендные бумаги с высокой маржинальностью и потенциалом роста на горизонте следующих пары лет торгуются с мультипликаторами ниже исторических, убежден управляющий активами на рынке акций «Т-Капитал» Михаил Поддубский. Среди таких бумаг он выделил «Хэдхантер», «Транснефть» и бумаги банковского сектора.
По его словам, при текущей волатильности инвестору не стоит «играть» на котировках нефти — важнее выбрать какой-либо конкретный фокус и планомерно реализовывать его. Эскалация на Ближнем Востоке действительно открывает супервозможности, но главный вопрос — продолжится эта ситуация или нет, отметил аналитик ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов в эфире Радио РБК.
На фоне отмены действия бюджетного правила и поступления валютной выручки при высоких ценах на нефть курс российской валюты может опуститься в диапазон 75−80 ₽ за доллар. При этом равновесный курс, по мнению Михаила Поддубского, находится выше отметки 90 ₽
Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов также не исключил краткосрочного укрепления до 70−80 ₽ за доллар или ниже. В качестве инвестидей, завязанных на валюте, он назвал шорт фьючерса Si и подешевевшее золото.