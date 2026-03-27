На МЦК интервал движения увеличат в ночные часы с 29 марта

В конце января на станции произошло проседание части платформы. В связи с проведением восстановительных работ до 1 марта станция была закрыта для пассажиров.
"Интервал движения на МЦК будет увеличен в ночное время с 29 марта в связи с проведением подготовительных работ по восстановлению части платформы на станции Нижегородская.
Технологические «окна» назначены с 29 по 31 марта и с 1 по 16 апреля, за исключением ночи с 11 на 12 апреля, в интервале между 23:00 и 5:40", — сказал собеседник агентства.
В этот период будет временно закрываться для движения поездов по часовой стрелке участок 1 пути, проходящий около платформы Нижегородская. Движение поездов на участке от Нижегородской до Дубровки в период с 23:40 до 5:40 организуется по соседнему пути в реверсивном режиме. Посадка и высадка пассажиров из поездов, следующих в сторону Угрешской, будет производиться на другой стороне островной платформы на Нижегородской, уточнили в МЖД.
Для обеспечения пропуска поездов по одному пути в обе стороны несколько поездов выведены из расписания, часть поездов проследуют по укороченным маршрутам. Интервал движения поездов с 23:00 до 1 часа ночи на участке Андроновка — Балтийская будет увеличен до 16 минут, на участке Андроновка — Автозаводская — до 32 минут, Автозаводская — Балтийская — до 20 минут.