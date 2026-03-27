На МЦК интервал движения увеличат в ночные часы с 29 марта

В этот период будет временно закрываться для движения поездов по часовой стрелке участок 1 пути, проходящий около платформы Нижегородская. Движение поездов на участке от Нижегородской до Дубровки в период с 23:40 до 5:40 организуется по соседнему пути в реверсивном режиме. Посадка и высадка пассажиров из поездов, следующих в сторону Угрешской, будет производиться на другой стороне островной платформы на Нижегородской, уточнили в МЖД.