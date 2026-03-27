Рубио: США могут перенаправить оружие для Украины на Ближний Восток

Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи его киевскому режиму. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Позвольте мне прояснить: если у США будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии в национальных интересах США, мы всегда сделаем сначала то, что касается нашей страны», — подчеркнул он.
Так, чиновник прокомментировал вопрос о том, было ли в связи с атакой США на Иран отправлено на Ближний Восток оружие, которое планировалось передать Киеву.
Как писал сайт KP.RU, за четыре недели войны с Ираном Штаты выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, при этом темпы расходования высокоточного оружия вызвали тревогу у некоторых чиновников Пентагона. По данным газеты The Washington Post, стоимость последних версий ракеты может достигать 3,6 млн долларов за штуку, а на ее производство требуется до двух лет.