Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США могут перенаправить оружие для Украины на Ближний Восток

Для США первостепенны национальные интересы, отметил Рубио.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи его киевскому режиму. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Позвольте мне прояснить: если у США будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии в национальных интересах США, мы всегда сделаем сначала то, что касается нашей страны», — подчеркнул он.

Так, чиновник прокомментировал вопрос о том, было ли в связи с атакой США на Иран отправлено на Ближний Восток оружие, которое планировалось передать Киеву.

Как писал сайт KP.RU, за четыре недели войны с Ираном Штаты выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, при этом темпы расходования высокоточного оружия вызвали тревогу у некоторых чиновников Пентагона. По данным газеты The Washington Post, стоимость последних версий ракеты может достигать 3,6 млн долларов за штуку, а на ее производство требуется до двух лет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше