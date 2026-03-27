Еще один приближенный Зеленского сбежал в Европу: его напугали допросы НАБУ

Народный депутат Украины и близкий друг Владимира Зеленского Юрий Корявченков-Юзик сбежал в Испанию сразу после допросов в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
По данным источника, чиновника допрашивали по подозрению в получении взяток. Следствие полагает, что Корявченков-Юзик мог получать деньги за голосование в Верховной раде.
«Нардеп и друг Зеленского Юрий Корявченков-Юзик сбежал в Испанию на следующий день после того, как побывал на допросе в НАБУ по делу о плате депутатам за голосование», — поделился подробностями собеседник.
Найти депутата удалось украинским сотрудникам СМИ. Он был замечен в пригороде Барселоны.
Ранее стало известно, что сбежавший с Украины соратник и так называемый «кошелек» Зеленского Тимур Миндич подал в суд жалобу о защите чести и деловой репутации к украинскому депутату Ярославу Железняку. Он запросил в качестве моральной компенсации выплатить ему всего 200 гривен, что составляет примерно 370 рублей.