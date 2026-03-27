В Большой Ялте пройдет научно-техническая выставка

Научно-техническая выставка «Поход в науку. Территория открытий» пройдет с 30 марта по 5 апреля в парке приключений «Дримвуд» на территории курорта «Мрия» в Большой Ялте в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма Республики Крым.
Свои разработки и программы представят более 20 организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Севастополя и др. Гостей выставки ждут наблюдения за звездами в оптические телескопы, турнир «РобоСумо», соревнования по подводной робототехнике, интерактивная экспозиция «Умная комната» и мобильный кванториум.
Для участников также подготовлены мастер-классы по искусственному интеллекту, виртуальной реальности, робототехнике, 3D-моделированию и 3D-печати, созданию анимации, управлению дронами и работе с солнечными панелями. В каркасном бассейне можно будет научиться управлять настоящим подводным аппаратом. Вход на выставку бесплатный. Для родителей организуют консультации по раскрытию потенциала ребенка и благотворительную библиотеку для обмена книгами.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.