Председатель Национального банка Молдовы Анка Драгу задекларировала чистый доход по основному месту работы в размере 2 786 092 леев за 2025 год. В перерасчете ежемесячная заработная плата главы финансового регулятора превышает 232 тысячи леев.
Дополнительно государственное учреждение выплатило чиновнице суточные на общую сумму 187 531 лей. Вознаграждение от Экономической академии Бухареста составило 3 248 румынских леев. Процентная ставка по банковскому депозиту принесла 7 320 леев. Консолидированный доход семьи от сдачи недвижимости в аренду составил 188 745 румынских леев.
В собственности семьи числятся два земельных участка и десять объектов недвижимости. Самым ценным недавним приобретением стала квартира площадью 89 квадратных метров, купленная в 2024 году. Половина доли в этом жилье оценивается в 165 000 евро.
Автопарк состоит из легкового автомобиля Mercedes CLA-200 CDI стоимостью 28 500 евро и мототранспорта марки Honda стоимостью 2 000 евро. Семья владеет финансовыми активами в Румынии и стопроцентными долями в коммерческих обществах Amexim и Amexim Car 94, специализирующихся на торговле.
В 2025 году чиновница заключила кредитный договор на сумму 301 927 евро с румынской компанией по недвижимости Eden House Development. Заем подлежит погашению до конца 2026 года. В течение предыдущего финансового года сумма возвращенных средств составила 230 000 евро.
Читайте также:
Молдавская примета — когда в стране все ужасно, самое время раздуть языковой скандал: У молдавских чиновников культ русофобии легко переплетается с обыкновенным хамством из подворотен.
Глава Совета по телерадиовещанию Лилиана Вицу, которую «тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы», подкинула бензинчику в костер национализма [видео] (далее…).
Без запасов, без альтернатив, без стратегии: «Молдова уже фиксирует самую стремительную динамику роста цен на дизель за последние четыре года, а власть до сих пор молчит».
Молдова вновь приближается к историческому антирекорду (далее…).
Энергетический кризис чудеса творит: Российский «Лукойл» вернули на рынок Молдовы, но есть условия.
Новые закупки возможны исключительно на местном рынке (далее…).