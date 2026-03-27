232 тысячи леев в месяц: Глава Нацбанка Молдовы, румынка Анка Драгу получила 2,7 млн леев зарплаты, задекларировала внушительное состояние и роскошные автомобили

В собственности семьи также числятся два земельных участка и десять объектов недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Национального банка Молдовы Анка Драгу задекларировала чистый доход по основному месту работы в размере 2 786 092 леев за 2025 год. В перерасчете ежемесячная заработная плата главы финансового регулятора превышает 232 тысячи леев.

Дополнительно государственное учреждение выплатило чиновнице суточные на общую сумму 187 531 лей. Вознаграждение от Экономической академии Бухареста составило 3 248 румынских леев. Процентная ставка по банковскому депозиту принесла 7 320 леев. Консолидированный доход семьи от сдачи недвижимости в аренду составил 188 745 румынских леев.

В собственности семьи числятся два земельных участка и десять объектов недвижимости. Самым ценным недавним приобретением стала квартира площадью 89 квадратных метров, купленная в 2024 году. Половина доли в этом жилье оценивается в 165 000 евро.

Автопарк состоит из легкового автомобиля Mercedes CLA-200 CDI стоимостью 28 500 евро и мототранспорта марки Honda стоимостью 2 000 евро. Семья владеет финансовыми активами в Румынии и стопроцентными долями в коммерческих обществах Amexim и Amexim Car 94, специализирующихся на торговле.

В 2025 году чиновница заключила кредитный договор на сумму 301 927 евро с румынской компанией по недвижимости Eden House Development. Заем подлежит погашению до конца 2026 года. В течение предыдущего финансового года сумма возвращенных средств составила 230 000 евро.

