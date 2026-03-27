В правительстве региона сообщили, что в Ростовской области стартовала акция «Дни защиты от экологической опасности». Масштабная традиционная кампания по озеленению и уборке территорий продлится до 5 июня.
Первым мероприятием весенней программы стал крупный субботник в Семикаракорском районе. На очистку водоохранной зоны реки вышли сотрудники профильных министерств, местные чиновники, студенческие отряды и активисты географического общества.
— В прошлом году участие в акции приняли более 350 тысяч человек, что нас очень радует. Поэтому мы приглашаем дончан присоединиться к мероприятиям и в этом сезоне, — отметила министр природных ресурсов Алла Кушнарева.
Напомним, в рамках аналогичной кампании прошлого года жители региона провели более 3,5 тысяч субботников. Волонтеры массово высаживали деревья в парках, благоустраивали воинские мемориалы и вывезли на полигоны свыше десяти тысяч тонн мусора из ликвидированных стихийных свалок.
