В Ростовской области стартовала акция «Дни защиты от экологической опасности»

В Семикаракорском районе волонтеры вышли на первую очистку берегов Дона.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве региона сообщили, что в Ростовской области стартовала акция «Дни защиты от экологической опасности». Масштабная традиционная кампания по озеленению и уборке территорий продлится до 5 июня.

Первым мероприятием весенней программы стал крупный субботник в Семикаракорском районе. На очистку водоохранной зоны реки вышли сотрудники профильных министерств, местные чиновники, студенческие отряды и активисты географического общества.

— В прошлом году участие в акции приняли более 350 тысяч человек, что нас очень радует. Поэтому мы приглашаем дончан присоединиться к мероприятиям и в этом сезоне, — отметила министр природных ресурсов Алла Кушнарева.

Напомним, в рамках аналогичной кампании прошлого года жители региона провели более 3,5 тысяч субботников. Волонтеры массово высаживали деревья в парках, благоустраивали воинские мемориалы и вывезли на полигоны свыше десяти тысяч тонн мусора из ликвидированных стихийных свалок.

