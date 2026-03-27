Центр подготовки строителей нового уровня открыли в Нижнем Новгороде

Площадка объединит студентов и практиков отрасли.

Источник: Комсомольская правда

Инновационный учебный центр для подготовки специалистов строительной сферы начал работу в Нижнем Новгороде. Его открыли на базе ННГАСУ совместно с корпорацией «Технониколь» в рамках программы «Приоритет-2030» нацпроекта «Молодежь и дети». В церемонии принял участие губернатор региона Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Новая площадка станет точкой пересечения образования и реального сектора. Здесь будут обучаться студенты, а также повышать квалификацию действующие строители, проектировщики и представители заказчиков. По словам Глеба Никитина, центр поможет развивать современные технологии и поддержит задачи по созданию доступного и качественного жилья.

В центре планируют реализовать более 30 программ — от изучения современных материалов до управления строительными проектами. Инфраструктура включает учебные классы, мастерские и пространства для командной работы. Ожидается, что ежегодно обучение здесь будут проходить свыше тысячи человек.

Проект стал частью масштабной работы по укреплению связей между вузами и бизнесом, а также развитию кадрового потенциала строительной отрасли региона.

