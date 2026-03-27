В Приморье более 90% женщин встали на учет на ранних сроках беременности

Более 90% женщин в Приморском крае по итогам прошлого года встали на учет на раннем сроке — до 12 недель. В ходе реализации национального проекта «Семья» в регионе выстроена комплексная система заботы о репродуктивном здоровье женщин и подготовки к беременности, сообщили в агентстве проектного управления субъекта.
Так, на учет встали более 11,7 тыс. женщин из почти 13 тыс. беременных. У них была возможность пройти репродуктивную диспансеризацию и получить индивидуальные рекомендации. При этом сейчас на учете по беременности в регионе состоят более 6,3 тыс. женщин. За каждой пациенткой установлен медицинский контроль.
Также специалисты круглосуточно консультируют медицинские организации региона, в том числе с применением телемедицинских технологий. По профилю «Акушерство и гинекология» проведено 3520 телемедицинских консультаций. При необходимости врачи центра выезжают и вылетают в муниципалитеты для оказания помощи.
Отдельным направлением поддержки семей в Приморском крае называют развитие вспомогательных репродуктивных технологий. В регионе сохраняется востребованность процедуры экстракорпорального оплодотворения, при этом объемы оказания медицинской помощи по ОМС на проведение ЭКО ежегодно увеличиваются, что позволяет большему числу семей стать родителями.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.