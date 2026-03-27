В Дагестане бесплатный уход на дому получили 242 пенсионера

Бесплатный уход на дому получили 242 пенсионера Республики Дагестан в 2025 году в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы региона.
План по оказанию услуг в прошлом году выполнен полностью. Заботу о пенсионерах обеспечивали 132 специалиста. Услуги долговременного ухода оказывались в трех муниципалитетах — городах Махачкала, Каспийск и Кизляр.
При этом услугами пунктов проката технических средств реабилитации воспользовались 83 человека. Кроме того, 118 человек прошли обучение в «Школах ухода», созданных на базе учреждений социального обслуживания.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.