В Ростовской области мужчину осудили за убийство из-за места для рыбалки

По подозрению в убийстве был задержан 46-летний житель Октябрьского района Ростовской области. Следователи установили, что между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт из-за места для рыбалки. Во время ссоры фигурант несколько раз выстрелил в мужчину из пневматической винтовки и скрылся.