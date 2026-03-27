Орденом Жукова наградили легендарную 116-ю бригаду особого назначения Росгвардии

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное празднование Дня войск национальной гвардии Российской Федерации.

Источник: "Российская газета"

«Хочу подчеркнуть особую важность дислокации нашего округа, что накладывает на каждого из нас большую ответственность: мы выступаем надежным военным и правоохранительным форпостом южных рубежей страны», — отметил в своем выступлении командующий округом генерал-полковник Игорь Турченюк.

После возложения цветов к памятнику военнослужащим Росгвардии командующий округом вручил орден Жукова 116-й отдельной бригаде особого назначения.

Отметим, что соединение было создано три года назад. За это время бригада под командованием Героя России генерал-майора Руслана Гарифуллина обрела легендарный статус, получив неофициальное наименование «стальная».

Как рассказал командир бригады Руслан Гарифуллин, особенностью подразделения является то, что у ее бойцов нет мест постоянной дислокации. Они находятся на линии боевого соприкосновения и ежедневно уничтожают технику и живую силу противника. Залог высоких боевых результатов — исключительное мастерство и отвага каждого военнослужащего.

В завершении торжественной церемонии состоялось награждение отличившихся солдат и офицеров Росгвардии орденами Мужества и знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», а также другими государственными и региональными наградами.