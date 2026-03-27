Прощание с актером Котрелевым состоится 29 марта

Прощание с российским актером, сценаристом и режиссером Тихоном Котрелевым состоится в воскресенье, 29 марта, в храме Покрова пресвятой Богородицы в Москве. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на сына артиста.
— Папа любил большие, веселые и шумные компании, он был человек-праздник. Так давайте же и проводим его по-праздничному, — говорится в материале.
После этого его похоронят на Ваганьковском кладбище.
25 марта Telegram-канал Shot сообщил, что Тихон Котрелев скончался от осложнений острого панкреатита, ранее ему диагностировали панкреонекроз. По данным журналистов, актер страдал от алкогольной зависимости на протяжении нескольких лет.
Его сын сообщил, что отец скончался после долгой болезни. Он отметил, что Тихон Котрелев был добрым, любящим человеком и оставил большую семью, в которой его будут помнить.
23 марта стало известно, что Тихон Котрелев три дня не выходил на связь с близкими. В этот же день Telegram-канал «112» сообщал, что Тихон Котрелев якобы оказался в психиатрической больнице.