Гол Андрея Ивлева из ФК «Пари НН» помог победить молодёжной сборной России

Сегодня молодёжная сборная России провела первый контрольных матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Встреча со сверстниками из Узбекистана завершилась со счётом 2:1 в пользу нашей команды.
Уже на первой минуте после розыгрыша углового открыл полузащитник ФК «Пари НН» Андрей Ивлев. Узбекская сборная ответила голом в концовке первого тайма, а на 61-й минуте россияне забили победный гол — 2:1.
В перерыве россияне произвели сразу 10 замен, включая Ивлева.
30 марта молодёжка в Турции сыграет со сборной Иордании.