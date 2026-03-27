Акъярская больница Башкирии пополнилась новым медоборудованием

Кольпоскоп позволяет детально исследовать структуру тканей и выявлять заболевания на ранних стадиях.

Источник: Национальные проекты России

Новый кольпоскоп поступил в женскую консультацию Акъярской центральной районной больницы Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Новый кольпоскоп с увеличением до 40 раз позволяет детально исследовать структуру тканей и выявлять заболевания на ранних стадиях, в том числе рак шейки матки и цервицит. Процедура безболезненна, занимает менее 20 минут и рекомендована всем женщинам старше 30 лет в рамках ежегодного обследования.

«Оборудование соответствует современным стандартам и значительно улучшит качество оказания гинекологической помощи в районе, делая процедуры более комфортными и эффективными для пациентов», — отметила главный врач Акъярской центральной районной больницы Рамиля Шарипова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.